Число заразившихся COVID-19 в России за последние сутки выросло на 1786 человек

Коронавирусом за последние сутки заразились 1786 человек в 57 регионах России.

Число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 17,6% и составляет 11 917 пациентов, 795 человек выздоровели. Об этом сообщил оперштаб.

Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля в связи с распространением вируса в стране. Для уменьшения риска заболеваемости россиянам рекомендовано самоизолироваться и не выходить из дома без острой необходимости.