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Власти Москвы разрабатывают план по поддержке экономики на фоне COVID-19

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 Полиция Крыма начнет штрафовать автомобилистов за нарушение самоизоляции

Полиция Крыма начнет штрафовать автомобилистов за нарушение самоизоляции
Путин предложил компенсировать лечение больных коронавирусом из ФОМС

Путин предложил компенсировать лечение больных коронавирусом из ФОМС

 Скачко предсказал Украине череду народных бунтов

Скачко предсказал Украине череду народных бунтов
Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу

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 Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака

Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака
10:37   10 Апреля 2020
Общество

Число заразившихся COVID-19 в России за последние сутки выросло на 1786 человек

Число заразившихся COVID-19 в России за последние сутки выросло на 1786 человек

Коронавирусом за последние сутки заразились 1786 человек в 57 регионах России.

Число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 17,6% и составляет 11 917 пациентов, 795 человек выздоровели. Об этом сообщил оперштаб.

Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля в связи с распространением вируса в стране. Для уменьшения риска заболеваемости россиянам рекомендовано самоизолироваться и не выходить из дома без острой необходимости.

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Автор: Яна Либерман
#россия #регионы #коронавирус

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