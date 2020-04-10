Путин предложил компенсировать лечение больных коронавирусом из ФОМС

Президент России Владимир Путин выпустил поручение для кабмина, где предложил компенсировать лечение больных коронавирусом из Фонда обязательного медицинского страхования.

Об этом сообщается на сайте Кремля. В подписанном главой государства документе указывается, что правительство должно рассмотреть возможность направить бюджетные средства на компенсацию регионам расходов, связанных с оказанием медпомощи жителям других субъектов России.

Также в документе поручено рассмотреть компенсацию расходов, связанных с транспортировкой больных коронавирусом к месту лечения и обратно.