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10:29   10 Апреля 2020
Россия

Путин поручил нарастить производство аппаратов ИВЛ и лекарств против COVID-19

Путин поручил нарастить производство аппаратов ИВЛ и лекарств против COVID-19

Президент России Владимир Путин распорядился увеличить производство антисептиков, аппаратов ИВЛ и лекарств против COVID-19.

Российский лидер поручил Минпромторгу принять меры для увеличения производства, закупок, поставок и резервов дезинфицирующих средств, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты для обеспечения потребностей населения в борьбе против распространения коронавирусной инфекции. Поручения президента Путина опубликованы на сайте Кремля. 

О принятых мерах поручено докладывать президенту РФ еженедельно. Ответственным за реализацию мер назначен глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #коронавирус

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