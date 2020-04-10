Путин поручил нарастить производство аппаратов ИВЛ и лекарств против COVID-19

Президент России Владимир Путин распорядился увеличить производство антисептиков, аппаратов ИВЛ и лекарств против COVID-19.

Российский лидер поручил Минпромторгу принять меры для увеличения производства, закупок, поставок и резервов дезинфицирующих средств, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты для обеспечения потребностей населения в борьбе против распространения коронавирусной инфекции. Поручения президента Путина опубликованы на сайте Кремля.

О принятых мерах поручено докладывать президенту РФ еженедельно. Ответственным за реализацию мер назначен глава Минпромторга Денис Мантуров.