Путин поручил регионам оказать поддержку пожилым россиянам

Президент России Владимир Путин поручил властям регионов оказать поддержку пожилым россиянам на фоне ситуации с коронавирусом.

В поручении, опубликованном на сайте Кремля, указано, что регионы должны проработать этот вопрос с министерством труда и соцзащиты. Главой государства дана задача реализовать комплекс мер по оказанию дополнительной поддержки пожилым людям, а также людям, отнесенным к группам риска. Также в списке — организации и учреждения, предназначенные для пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов и иных категорий граждан.

Власти регионов должны отчитаться перед Путиным за проделанную работу к 15 апреля, а далее предоставлять отчет каждую неделю, как указано в документе. Ответственным президент назначил главу Минтруда РФ Антона Котякова.