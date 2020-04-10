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10:23   10 Апреля 2020
Россия

Путин поручил регионам оказать поддержку пожилым россиянам

Путин поручил регионам оказать поддержку пожилым россиянам

Президент России Владимир Путин поручил властям регионов оказать поддержку пожилым россиянам на фоне ситуации с коронавирусом.

В поручении, опубликованном на сайте Кремля, указано, что регионы должны проработать этот вопрос с министерством труда и соцзащиты. Главой государства дана задача реализовать комплекс мер по оказанию дополнительной поддержки пожилым людям, а также людям, отнесенным к группам риска. Также в списке — организации и учреждения, предназначенные для пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов и иных категорий граждан.

Власти регионов должны отчитаться перед Путиным за проделанную работу к 15 апреля, а далее предоставлять отчет каждую неделю, как указано в документе. Ответственным президент назначил главу Минтруда РФ Антона Котякова.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #поручение #коронавирус

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