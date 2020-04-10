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10:17   10 Апреля 2020
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Полиция ищет распространителя фейков о COVID-19 в Бурятии

Полиция ищет распространителя фейков о COVID-19 в Бурятии

Следователи возбудили уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в Бурятии.

Как сообщают правоохранители, фейковая запись была опубликована в социальной сети Facebook 8 апреля. Автор ложного сообщения указал недостоверную информацию о количестве зараженных на территории республики людей. В настоящее время сотрудники СУ СК РФ организовали все необходимые мероприятия для поимки подозреваемого.   

Накануне, по данным представителей ведомства, были заведены три уголовных дела по факту распространения недостоверных данных в Сети. Авторы ложных публикаций размещали у себя на страницах фейковые новости о ситуации с COVID-19 в РФ.    

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Автор: Борис Нестеров
#ск рф #дело #бурятия #фейки

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