Полиция ищет распространителя фейков о COVID-19 в Бурятии

Следователи возбудили уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в Бурятии.

Как сообщают правоохранители, фейковая запись была опубликована в социальной сети Facebook 8 апреля. Автор ложного сообщения указал недостоверную информацию о количестве зараженных на территории республики людей. В настоящее время сотрудники СУ СК РФ организовали все необходимые мероприятия для поимки подозреваемого.

Накануне, по данным представителей ведомства, были заведены три уголовных дела по факту распространения недостоверных данных в Сети. Авторы ложных публикаций размещали у себя на страницах фейковые новости о ситуации с COVID-19 в РФ.