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 Депутат Вострецов предложил выдавать кредит под низкий процент во время пандемии

Депутат Вострецов предложил выдавать кредит под низкий процент во время пандемии
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9:49   10 Апреля 2020
Россия

Депутат Вострецов предложил выдавать кредит под низкий процент во время пандемии

Депутат Вострецов предложил выдавать кредит под низкий процент во время пандемии

Узаконить систему, где банки смогут предоставить россиянам кредиты под низкий процент для покупки всего необходимого в период самоизоляции, предложил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Депутат считает, что многие граждане не имеют накоплений и были не готовы остаться без работы. В связи с этим им нужно дать возможность взять кредит на продукты питания и всего необходимого в период нерабочих дней. Об этом сообщает rg.ru.

Парламентарий отметил, что кредитная ставка должна быть минимальной – не более пяти процентов годовых, а погашать сумму можно в течение года после возвращения в прежний режим. Это позволит пережить непростую ситуацию в стране.

Если не узаконить это решение, люди начнут обращаться в микрофинансовые фирмы, где им дадут взаймы, но под огромные проценты. В марте, например, 17 млн человек воспользовались услугами микрокредитных организаций, после чего люди попадают в кабалу. Вострецов резюмировал, что в период распространения вируса нельзя забывать о проблемах людей. Банки могут помочь миллионам самых незащищенных граждан, не имеющих домашней "подушки безопасности".

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Автор: Ирина Большунова
#россия #кредит #вострецов

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