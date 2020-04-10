Узаконить систему, где банки смогут предоставить россиянам кредиты под низкий процент для покупки всего необходимого в период самоизоляции, предложил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Депутат считает, что многие граждане не имеют накоплений и были не готовы остаться без работы. В связи с этим им нужно дать возможность взять кредит на продукты питания и всего необходимого в период нерабочих дней. Об этом сообщает rg.ru.

Парламентарий отметил, что кредитная ставка должна быть минимальной – не более пяти процентов годовых, а погашать сумму можно в течение года после возвращения в прежний режим. Это позволит пережить непростую ситуацию в стране.

Если не узаконить это решение, люди начнут обращаться в микрофинансовые фирмы, где им дадут взаймы, но под огромные проценты. В марте, например, 17 млн человек воспользовались услугами микрокредитных организаций, после чего люди попадают в кабалу. Вострецов резюмировал, что в период распространения вируса нельзя забывать о проблемах людей. Банки могут помочь миллионам самых незащищенных граждан, не имеющих домашней "подушки безопасности".