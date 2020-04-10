Петренко: СК РФ готов взаимодействовать с Польшей по расследованию крушения Ту-154М

Российские следователи готовы взаимодействовать с польскими коллегами по делу о крушении самолета Ту-154М под Смоленском. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Следком неоднократно оказывал полякам содействие в расследовании дела и готов к дальнейшим совместным усилиям в этом направлении. Кроме того, добавила Петренко, Следственный комитет РФ допустил Польшу к исследованию и осмотру вещественных доказательств — фрагментов и обломков рухнувшего правительственного самолета.

"Следствием организованы необходимые условия их хранения, исключающие повреждение и порчу, а также обеспечивающие безопасность", — заключила Петренко.

Катастрофа произошла 10 апреля 2010 года — в польском Ту-154 находились 96 человек, в том числе президент страны Лех Качиньский. Все они погибли.