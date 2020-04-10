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Сделка ОПЕК+ сорвалась из-за отказа Мексики

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 Видео испытаний "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты появилось в Сети

Видео испытаний "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты появилось в Сети
Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу

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 Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака

Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака
9:49   10 Апреля 2020
Россия

Петренко: СК РФ готов взаимодействовать с Польшей по расследованию крушения Ту-154М

Петренко: СК РФ готов взаимодействовать с Польшей по расследованию крушения Ту-154М

Российские следователи готовы взаимодействовать с польскими коллегами по делу о крушении самолета Ту-154М под Смоленском. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Следком неоднократно оказывал полякам содействие в расследовании дела и готов к дальнейшим совместным усилиям в этом направлении.  Кроме того, добавила Петренко, Следственный комитет РФ допустил Польшу к исследованию и осмотру вещественных доказательств — фрагментов и обломков рухнувшего правительственного самолета. 

"Следствием организованы необходимые условия их хранения, исключающие повреждение и порчу, а также обеспечивающие безопасность", — заключила Петренко. 

Катастрофа произошла 10 апреля 2010 года — в польском Ту-154 находились 96 человек, в том числе президент страны Лех Качиньский. Все они погибли. 

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Автор: Юлия Яковлева
#польша #ск рф #самолет #крушение

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