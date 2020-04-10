Скачко предсказал Украине череду народных бунтов

Украинское население настолько забито и занято вопросами выживания, что он не способно на организованные протесты. Если ситуация не изменится, страну ждет череда народных бунтов, «бессмысленных и беспощадных».

Такое мнение высказал украинский журналист Владимир Скачко в эфире телеканала «Россия-1».

Журналист также отметил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский только говорит, но не подкрепляет свои слова действием, а население страны, занятое вопросами выживания, путает слова с делами. При этом в стране была проведена такая политическая зачистка, что на плаву остались лишь «абсолютно упоротые, неадекватные» политики, которые не могут предложить людям ничего. За Зеленского люди голосуют, потому что больше не за кого.

«Известно, что люди способны на организованное сопротивление не тогда, когда они заняты выживанием, а когда живут более или менее нормально, тогда они осознают свои какие-то данные», — добавил Скачко.

«А нынешнее украинское население способно только на такие бунты, такие же, как и русские – бессмысленные и беспощадные. И если так в Украине продолжится, то начнутся, к сожалению, эти бунты – и продовольственные, и медицинские, и, в конце концов, политические».

И тогда, по словам политолога, по всей Украине начнут появляться свои командиры, которые возглавят народное сопротивление киевскому режиму, как это произошло в Луганской и Донецкой народных республиках в 2014 году.