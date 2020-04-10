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 Видео испытаний "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты появилось в Сети

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9:27   10 Апреля 2020
Политика

Видео испытаний "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты появилось в Сети

Видео испытаний "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты появилось в Сети

Украинские силовики провели испытания новой крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун". Попадание ракеты в морскую цель сняли на видео.

Ракета успешно поразила плавучую мишень на расстоянии 75 километров, сообщили разработчики. Как отмечается в комментарии под видеозаписью, стрельбы прошли на государственном испытательном полигоне ВС Украины в Одесской области. Об этом пишет РИА Новости.

Ракета, выпущенная с берега, пролетела над морской акваторией и поразила цель в виде сетки, натянутой на судне.

Согласно техническим характеристикам, ракета РК-360МЦ "Нептун" с боевой частью весом 150 килограммов способна поражать цель на расстоянии 280 километров и развивать скорость до 900 километров в час. Высота полета — до десяти метров над уровнем моря.

В Москве ранее заявили, что украинская ракета "Нептун" была разработана на основе советской ракеты Х-35. 

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Автор: Илья Романович
#украина #ракета #видеозапись

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