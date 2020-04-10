Власти Украины искусственно создают дефицит антисептиков в стране, чтобы нажиться на этом, уверен политолог Михаил Чаплыга.

По словам эксперта, он провел небольшое исследование о продаже дезинфекторов. Выяснилось, что стоимость одного килограмма чистого спирта выросла в четыре раза. Также в стране искусственно создается дефицит антисептиков, чтобы поднять стоимость продукта еще выше.

В Сети есть информация, что спиртзаводы на Украине находятся под полным контролем СБУ и остальных силовиков, говорит Чаплыга. В стране находится только один завод, который производит полигексаметиленгуанидин — антибактериальный компонент для неспиртовых антисептиков. Но власти дали задание отгружать лишь 25%-й раствор по цене в пять раз выше от 99%-го кристаллического.