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 Видео испытаний "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты появилось в Сети

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9:20   10 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Политолог Чаплыга заявил, что на Украине искусственно создают дефицит антисептиков

Политолог Чаплыга заявил, что на Украине искусственно создают дефицит антисептиков

Власти Украины искусственно создают дефицит антисептиков в стране, чтобы нажиться на этом, уверен политолог Михаил Чаплыга.

По словам эксперта, он провел небольшое исследование о продаже дезинфекторов. Выяснилось, что стоимость одного килограмма чистого спирта выросла в четыре раза. Также в стране искусственно создается дефицит антисептиков, чтобы поднять стоимость продукта еще выше.

В Сети есть информация, что спиртзаводы на Украине находятся под полным контролем СБУ и остальных силовиков, говорит Чаплыга. В стране находится только один завод, который производит полигексаметиленгуанидин — антибактериальный компонент для неспиртовых антисептиков. Но власти дали задание отгружать лишь 25%-й раствор по цене в пять раз выше от 99%-го кристаллического.

"Происходит массовый саботаж или мародерство", — резюмировал политолог.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #пандемия #коронавирус

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