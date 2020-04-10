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Сделка ОПЕК+ сорвалась из-за отказа Мексики

Сделка ОПЕК+ сорвалась из-за отказа Мексики

 Видео испытаний "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты появилось в Сети

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 Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака

Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака
9:12   10 Апреля 2020
Россия

Собянин заявил, что распространение коронавируса в Москве было предсказуемо

Собянин заявил, что распространение коронавируса в Москве было предсказуемо

Ситуация с коронавирусом в Китае на пике эпидемии была "запредельная", заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, уже тогда было понятно, что Россию инфекция не обойдет стороной. 

"Конечно, было понятно, что при том объеме наших авиационных сообщений, пассажирских сообщений с Китаем бесследно это для нас не пройдет", — заявил столичный градоначальник. 

Именно поэтому властям пришлось принимать жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса в России в целом и в Москве в частности. На тот момент не было возможности отслеживать перемещения туристов из Китая. Вирус предсказуемо был завезен в Россию.

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Автор: Ирина Большунова
#собянин #китай #коронавирус

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