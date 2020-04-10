Собянин заявил, что распространение коронавируса в Москве было предсказуемо

Ситуация с коронавирусом в Китае на пике эпидемии была "запредельная", заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, уже тогда было понятно, что Россию инфекция не обойдет стороной.

"Конечно, было понятно, что при том объеме наших авиационных сообщений, пассажирских сообщений с Китаем бесследно это для нас не пройдет", — заявил столичный градоначальник.

Именно поэтому властям пришлось принимать жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса в России в целом и в Москве в частности. На тот момент не было возможности отслеживать перемещения туристов из Китая. Вирус предсказуемо был завезен в Россию.