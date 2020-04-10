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Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу

Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу

 Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака

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8:48   10 Апреля 2020
Весь мир

Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу

Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу

Чешские власти объяснили отказ передать России снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Минобороны Чехии Яна Пейшека.

По его словам, чешское военное ведомство не обладает нужными полномочиями, поскольку памятник является собственностью муниципалитета столичного района Прага-6. Пейшек отметил, что Минобороны Чехии не может передавать российской стороне то, что ему не принадлежит.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник. Прага готовит ответное письмо.

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Автор: Борис Нестеров
#памятник #чехия

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