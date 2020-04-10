Прага объяснила отказ передать Москве памятник маршалу Коневу

Чешские власти объяснили отказ передать России снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Минобороны Чехии Яна Пейшека.

По его словам, чешское военное ведомство не обладает нужными полномочиями, поскольку памятник является собственностью муниципалитета столичного района Прага-6. Пейшек отметил, что Минобороны Чехии не может передавать российской стороне то, что ему не принадлежит.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник. Прага готовит ответное письмо.