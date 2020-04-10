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7:55   10 Апреля 2020
Общество

Регионы РФ решили ослабить введенные из-за COVID-19 ограничения

Регионы РФ решили ослабить введенные из-за COVID-19 ограничения

Примерно две трети российских регионов приняли решение ослабить введенные из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения.

В 56 из 85 регионов РФ ограничительные меры были смягчены. К примеру, кое-где открылись магазины, торгующие садовым инвентарем и стройматериалами. Жителям Приморья, Архангельской области и Алтайского края позволено свободно ездить на дачу и там находиться в самоизоляции. Прогулки с детьми неподалеку от дома разрешены в Хакасии. В Удмуртии можно совершать пробежки, но лишь соблюдая дистанцию.

В ряде других регионов наоборот меры борьбы с коронавирусом ужесточили. Обязательная самоизоляция для приезжающих теперь действует в Оренбурге и Чувашии. Власти Липецкой области ограничили доступ в Задонский район.

Особый режим передвижения введен властями 24 субъектов РФ. В Мурманской области запретили свободный въезд в некоторые города. В Омске на всех въездах в город установлены посты.

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Автор: Яна Либерман
#карантин #самоизоляция #коронавирус

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