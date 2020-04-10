Вирусолог Волчков рассказал о вероятной дате появления нулевого пациента COVID-19

Вычисление даты появления первого зараженного новым коронавирусом станет интересной и сложной задачей для биоинформатиков и математиков. Об этом заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Эксперт рассказал изданию "Известия", что в декабре минувшего года были зафиксированы "сложные кейсы", когда люди с тяжелыми формами пневмонии попали в больницу.

Волчков отметил, что если болезнь протекала легко или бессимптомно, то она могла быть и вовсе незарегистрирована. По его словам, если исходить из имеющийся информации, то определить дату первого заражения возможно, но с серьезной погрешностью.

Вирусолог на основе анализа обнародованных данных полагает, что нулевой пациент появился в октябре минувшего года.

По всему миру сейчас насчитывают более 1,58 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.