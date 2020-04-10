Москву ждут определенные испытания из-за коронавируса

Серьезные испытания стоят перед Москвой в связи с распространением коронавируса, поэтому жителям столицы к ним нужно быть абсолютно готовыми. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что во время распространения коронавируса у каждого эксперта складывается свой взгляд на эту проблему. И лучшее, что можно сделать в такой ситуации — это сделать все возможное на сегодня, рассказал мэр в интервью РИА Новости.

В это "сделать все", по словам московского градоначальника, входит подготовка медицинской системы, усиление контроля за нарушениями режима самоизоляции и карантина. Но главное — это найти баланс между безопасной эпидемиологической обстановкой и экономическим климатом.

"А прогнозы? Ну, можно прогнозировать. Единственное, что я скажу, что нам предстоит серьезное испытание, и к этому надо готовиться", - добавил Собянин.

По последним данным, в России зарегистрирован 10 131 человек с коронавирусной инфекцией, 698 человек победили болезни, 76 пациентов скончались. ВОЗ сообщает, что число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 1,5 млн человек.