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 Вирусолог Волчков рассказал о вероятной дате появления нулевого пациента COVID-19

Вирусолог Волчков рассказал о вероятной дате появления нулевого пациента COVID-19
Российское правительство выкупило акции Сбербанка

Российское правительство выкупило акции Сбербанка

 Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака

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7:24   10 Апреля 2020
Общество

Москву ждут определенные испытания из-за коронавируса

Москву ждут определенные испытания из-за коронавируса

Серьезные испытания стоят перед Москвой в связи с распространением коронавируса, поэтому жителям столицы к ним нужно быть абсолютно готовыми. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что во время распространения коронавируса у каждого эксперта складывается свой взгляд на эту проблему. И лучшее, что можно сделать в такой ситуации — это сделать все возможное на сегодня, рассказал мэр в интервью РИА Новости.

В это "сделать все", по словам московского градоначальника, входит подготовка медицинской системы, усиление контроля за нарушениями режима самоизоляции и карантина. Но главное — это найти баланс между безопасной эпидемиологической обстановкой и экономическим климатом.

"А прогнозы? Ну, можно прогнозировать. Единственное, что я скажу, что нам предстоит серьезное испытание, и к этому надо готовиться", - добавил Собянин.

По последним данным, в России зарегистрирован 10 131 человек с коронавирусной инфекцией, 698 человек победили болезни, 76 пациентов скончались. ВОЗ сообщает, что число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 1,5 млн человек. 

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Автор: Ирина Большунова
#москва #собянин #коронавирус

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