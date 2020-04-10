Российское правительство выкупило акции Сбербанка

Центробанк продал принадлежащие ему акции Сбербанка правительству Российской Федерации.

Правительство РФ 9 апреля выкупило у Центробанка акции Сбербанка на 2,14 триллиона рублей. Об этом анонимно поделился федеральный государственный служитель, который был знаком с условиями сделки.

По словам госслужащего, изначальная сумма сделки должна была быть больше на 300 миллиардов рублей, но акционные предложения Сбербанка за последние недели стали дешеветь. В конечном итоге, акции стали дешевле почти на 20 процентов.

Правительство РФ решило быстро завершить сделку по покупке Сбербанка, так как у него стояла задача финансировать текущие расходы, а также из-за нестабильной экономической ситуации до конца года. Официального подтверждения информации от Министерства финансов пока не поступало.