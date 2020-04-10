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 Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака

Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака
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6:49   10 Апреля 2020
Политика

Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака

Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака

Около 20 автобусов, в которых прибыли порядка 900 боевиков и членов их семей прибыли в провинцию Хасака. Telegram-канал (rybar) пишет, что они намерены занять дома, оставленные местными жителями во время операции "Источник мира".

Известно, что в окрестностях Рас аль-Айна вспыхнули междоусобицы, которые возникли из-за того, что протурецкие боевики не смогли распределить между собой дома. Унять разбушевавшихся прибыли подразделения турецкой армии.

Как пишет ФАН, протурецкие формирования взяли за привычку конфисковать чужие дома. Подобная картина также складывается в Алеппо. Из-за того, что домов начинает не хватать, поддерживаемые Турцией радикалы пошли на принудительное выселение жителей Африна.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #турция #хасака

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