Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака

Около 20 автобусов, в которых прибыли порядка 900 боевиков и членов их семей прибыли в провинцию Хасака. Telegram-канал (rybar) пишет, что они намерены занять дома, оставленные местными жителями во время операции "Источник мира".

Известно, что в окрестностях Рас аль-Айна вспыхнули междоусобицы, которые возникли из-за того, что протурецкие боевики не смогли распределить между собой дома. Унять разбушевавшихся прибыли подразделения турецкой армии.

Как пишет ФАН, протурецкие формирования взяли за привычку конфисковать чужие дома. Подобная картина также складывается в Алеппо. Из-за того, что домов начинает не хватать, поддерживаемые Турцией радикалы пошли на принудительное выселение жителей Африна.