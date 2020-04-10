Использовать перчатки недостаточно во время пандемии коронавируса

Недостаточно просто надеть перчатки при выходе на улицу. Об этом заявил член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко.

Использование перчаток и масок не будет лишним во время распространения COVID-19, однако всегда нужно помнить и о других мерах предосторожности. При ношении перчаток нельзя касаться лица. К тому же использовать лучше матерчатые перчатки.

Что касается медицинских и одноразовых перчаток, так их придется менять после каждого выхода из дома. А вот кожаные перчатки необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами. А после снятия их тщательно вымыть руки.

Использование перчаток, по словам эксперта, совершенно бессмысленно, если пользоваться мобильным телефоном. Во время эпидемии лучше отдать предпочтение гарнитуре или наушникам.