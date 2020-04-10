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Использовать перчатки недостаточно во время пандемии коронавируса

Использовать перчатки недостаточно во время пандемии коронавируса

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Использовать перчатки недостаточно во время пандемии коронавируса

Использовать перчатки недостаточно во время пандемии коронавируса

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6:18   10 Апреля 2020
Общество

Использовать перчатки недостаточно во время пандемии коронавируса

Использовать перчатки недостаточно во время пандемии коронавируса

Недостаточно просто надеть перчатки при выходе на улицу. Об этом заявил член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко.

Использование перчаток и масок не будет лишним во время распространения COVID-19, однако всегда нужно помнить и о других мерах предосторожности. При ношении перчаток нельзя касаться лица. К тому же использовать лучше матерчатые перчатки.

Что касается медицинских и одноразовых перчаток, так их придется менять после каждого выхода из дома. А вот кожаные перчатки необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами. А после снятия их тщательно вымыть руки.

Использование перчаток, по словам эксперта, совершенно бессмысленно, если пользоваться мобильным телефоном. Во время эпидемии лучше отдать предпочтение гарнитуре или наушникам.

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Автор: Илья Романович
#эпидемия #коронавирус

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