Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Использовать перчатки недостаточно во время пандемии коронавируса

Использовать перчатки недостаточно во время пандемии коронавируса

 Оперштаб правительства РФ распланировал рейсы по вывозу россиян из-за границы

Оперштаб правительства РФ распланировал рейсы по вывозу россиян из-за границы
Российское правительство выкупило акции Сбербанка

Российское правительство выкупило акции Сбербанка

 Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака

Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака
Сенатор Морозов объяснил призыв Швеции вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

Сенатор Морозов объяснил призыв Швеции вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

 США перехватили два российских истребителя в районе Аляски

США перехватили два российских истребителя в районе Аляски
Использовать перчатки недостаточно во время пандемии коронавируса

Использовать перчатки недостаточно во время пандемии коронавируса

 Оперштаб правительства РФ распланировал рейсы по вывозу россиян из-за границы

Оперштаб правительства РФ распланировал рейсы по вывозу россиян из-за границы
Российское правительство выкупило акции Сбербанка

Российское правительство выкупило акции Сбербанка

 Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака

Автобусы с боевиками и их семьями прибыли в сирийскую провинцию Хасака
Сенатор Морозов объяснил призыв Швеции вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

Сенатор Морозов объяснил призыв Швеции вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

 США перехватили два российских истребителя в районе Аляски

США перехватили два российских истребителя в районе Аляски
5:38   10 Апреля 2020
Экономика

Мексика выдвинула свои условия странам ОПЕК+ по снижению нефтедобычи

Мексика выдвинула свои условия странам ОПЕК+ по снижению нефтедобычи

Мексика готова на нефтяную сделку с ОПЕК+, но на своих условиях. Она предлагает в следующие два месяца сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки, заявила министр энергетики этой страны Росио Нале.

Министр указала на то, что для Мексики важно стабилизировать цену на нефть. Для этого она готова сократить добычу С 1,781 млн баррелей до 1,681 млн баррелей в сутки. То есть показатель добычи снизится на 100 тысяч баррелей. Информацией об этом Нале поделилась на своей странице в социальной сети Twitter.

Нале во время онлайн-заседания министров стран ОПЕК+ не согласилась на предложенные стране условия снижения добычи и покинула переговоры.

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявил, что страна намерена развивать нефтедобывающую отрасль и готова инвестировать несколько миллиардов долларов, чтобы повысить объем добычи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#нефть #мексика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...