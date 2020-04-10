Мексика выдвинула свои условия странам ОПЕК+ по снижению нефтедобычи

Мексика готова на нефтяную сделку с ОПЕК+, но на своих условиях. Она предлагает в следующие два месяца сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки, заявила министр энергетики этой страны Росио Нале.

Министр указала на то, что для Мексики важно стабилизировать цену на нефть. Для этого она готова сократить добычу С 1,781 млн баррелей до 1,681 млн баррелей в сутки. То есть показатель добычи снизится на 100 тысяч баррелей. Информацией об этом Нале поделилась на своей странице в социальной сети Twitter.

Нале во время онлайн-заседания министров стран ОПЕК+ не согласилась на предложенные стране условия снижения добычи и покинула переговоры.

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявил, что страна намерена развивать нефтедобывающую отрасль и готова инвестировать несколько миллиардов долларов, чтобы повысить объем добычи.