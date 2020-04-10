Небензя призвал снять санкции, мешающие борьбе с пандемией COVID-19

Санкции, примененные к развивающимся странам, которые наложила не ООН, должны быть отменены в условиях пандемии коронавируса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Во время видеоконференции СБ ООН по проблеме коронавируса Небензя заявил, что развивающиеся страны сталкиваются с огромными трудностями, и им нужно помогать в первую очередь. Он призвал отменить все санкции, наложенные не ООН, в отношении этих стран.

"Мы не можем одной рукой помогать, а другой — вредить", — подчеркнул дипломат.

Небензя отметил, что государствам важно объединиться в борьбе против коронавируса. Он также добавил, что преодолеть последствия вируса можно, только преодолев предрассудки, фобии, ненависть, недоверие и подозрения.