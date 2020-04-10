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4:49   10 Апреля 2020
Общество

Оперштаб правительства РФ распланировал рейсы по вывозу россиян из-за границы

Оперштаб правительства РФ распланировал рейсы по вывозу россиян из-за границы

Оперативный штаб правительства и Минтранс РФ согласовали график рейсов, которыми будут вывозить россиян, застрявших за рубежом из-за распространения коронавируса.

"Аэрофлот" выделит самолеты для доставки в Санкт-Петербург из Пхукета примерно 200 россиян. Этим же бортом люди будут возвращены в Москву. Московский аэропорт Шереметьево примет 250 человек, которые прилетят с Кипра. Эти полеты назначены на 10 апреля.

Днем позже, 11 апреля, запланировано возвращение 550 россиян из Анталии и Бангкока. 12 апреля произведут рейсы из Токио и Гоа, которыми в Россию привезут еще 500 человек. 13 числа из Подгорицы вернут 250 человек, а из Мадрида еще 250 россиян.

В ближайшее время появится график вывозных рейсов из Дели, Бангкока, Нью-Йорка, Рима, Стамбула и Амстердама.

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Автор: Илья Романович
#россия #европа #самолет #вывоз #коронавирус

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