Глава МВФ прогнозирует экономический кризис, от которого пострадают все

Пандемия коронавируса может привести к экономическому кризису, который не будет знать границ, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Он будет худшим со времен Великой депрессии.

Новый кризис, как отметила Георгиева, затронет не только развитые страны. По ее мнению, от него пострадают все. Как долго он продлится и насколько будет глубоким, пока никто в мире не может предсказать. Информация об этом опубликована на сайте МВФ.

Георгиева считает, что мировая экономика сможет восстановиться в следующем году в том случае, если пандемия коронавирусной инфекции закончится во второй половине нынешнего года.

"Мы еще не понимаем, как изменится наша экономика и образ жизни, но мы знаем, что выйдем из этого кризиса более стойкими", — убеждена глава МВФ.

Доктор Мясников ранее предположил, что режим самоизоляции в России из-за COVID-19 может закончиться к 1 мая.