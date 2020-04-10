Рейтинг доверия работы Трампа достиг рекордного показателя

Дональд Трамп достиг максимального показателя одобрения его работы на посту главы государства среди граждан Америки.

Рейтинг главы США Дональда Трампа в связи с пандемией коронавирусной инфекции достиг рекордного показателя с момента инаугурации. По заказу одного из американских телеканалов, был проведен опрос, в ходе которого 49% респондентов оказались довольны результатами работы президента.

Данные опроса также показали и количество недовольных респондентов, их тоже 49%. Оставшиеся 2% не дали никакого комментария. Однако такие цифры стали рекордными в личной статистике Трампа, так как ранее положительных отзывов по его работе было максимум 48%.

Исследователи уточняют, что такие данные связаны, скорее всего, с обеспокоенностью граждан распространением коронавируса. Многие жители страны считают, что его меры абсолютно адекватные и правильные. По данным стопкоронавирус.рф, в России количество заболевших выросло до 10 131 человека.