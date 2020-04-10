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 Оперштаб: в Москве за сутки скончались двенадцать пациентов с COVID-19

Оперштаб: в Москве за сутки скончались двенадцать пациентов с COVID-19
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4:17   10 Апреля 2020
Политика

Рейтинг доверия работы Трампа достиг рекордного показателя

Рейтинг доверия работы Трампа достиг рекордного показателя

Дональд Трамп достиг максимального показателя одобрения его работы на посту главы государства среди граждан Америки.

Рейтинг главы США Дональда Трампа в связи с пандемией коронавирусной инфекции достиг рекордного показателя с момента инаугурации. По заказу одного из американских телеканалов, был проведен опрос, в ходе которого 49% респондентов оказались довольны результатами работы президента.

Данные опроса также показали и количество недовольных респондентов, их тоже 49%. Оставшиеся 2% не дали никакого комментария. Однако такие цифры стали рекордными в личной статистике Трампа, так как ранее положительных отзывов по его работе было максимум 48%.

Исследователи уточняют, что такие данные связаны, скорее всего, с обеспокоенностью граждан распространением коронавируса. Многие жители страны считают, что его меры абсолютно адекватные и правильные. По данным стопкоронавирус.рф, в России количество заболевших выросло до 10 131 человека.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #трамп #коронавирус

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