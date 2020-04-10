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Оперштаб: в Москве за сутки скончались двенадцать пациентов с COVID-19
Мексика выдвинула свои условия странам ОПЕК+ по снижению нефтедобычи

Мексика выдвинула свои условия странам ОПЕК+ по снижению нефтедобычи

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4:05   10 Апреля 2020
Экономика

Члены ОПЕК+ завершили онлайн-переговоры, продолжавшиеся более десяти часов

Члены ОПЕК+ завершили онлайн-переговоры, продолжавшиеся более десяти часов

Виртуальная встреча членов организации стран-экспортеров нефти, продолжавшаяся более десяти часов, завершилась. Представители альянса обсуждают заключение нового соглашения о сокращении добычи объемов нефти.

Необходимость уменьшения количества добываемого ресурса нужна для стабилизации рынка на фоне пандемии коронавируса. Переговоры начались около 17.30 по московскому времени.

Страны ОПЕК+ решили выбрать путь постепенного снижения объемов добычи черного золота. Например, в период с мая по июнь показатель предположительно будет установлен на уровне 10 млн баррелей в сутки, а с июля по декабрь — 8 млн.

СМИ сообщают, что продолжение обсуждения состоится в пятницу, 10 апреля.

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Автор: Руслан Неглинный
#нефть #опек

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