Члены ОПЕК+ завершили онлайн-переговоры, продолжавшиеся более десяти часов

Виртуальная встреча членов организации стран-экспортеров нефти, продолжавшаяся более десяти часов, завершилась. Представители альянса обсуждают заключение нового соглашения о сокращении добычи объемов нефти.

Необходимость уменьшения количества добываемого ресурса нужна для стабилизации рынка на фоне пандемии коронавируса. Переговоры начались около 17.30 по московскому времени.

Страны ОПЕК+ решили выбрать путь постепенного снижения объемов добычи черного золота. Например, в период с мая по июнь показатель предположительно будет установлен на уровне 10 млн баррелей в сутки, а с июля по декабрь — 8 млн.

СМИ сообщают, что продолжение обсуждения состоится в пятницу, 10 апреля.