Оперштаб: в Москве за сутки скончались двенадцать пациентов с COVID-19

Оперштаб сообщил подробности о двенадцати пациентах с COVID-19, которые скончались в Москве в четверг, 9 апреля. Трое умерших были моложе 45 лет.

Среди скончавшихся, по сведениям оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, были пациенты от 33 до 87 лет. У них была диагностирована пневмония и выявлено наличие коронавирусной инфекции. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей, сославшись на ТАСС.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что российские врачи способны диагностировать COVID-19 у пациентов, не проводя лабораторные исследования. У болезни настолько характерная клиническая картина, что медицинским специалистам хватает своего опыта, чтобы определить наличие коронавируса.