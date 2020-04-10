Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб: в Москве за сутки скончались двенадцать пациентов с COVID-19

Оперштаб: в Москве за сутки скончались двенадцать пациентов с COVID-19

 Мурашко рассказал, как ставится диагноз "коронавирус" в России

Мурашко рассказал, как ставится диагноз "коронавирус" в России
Члены ОПЕК+ завершили онлайн-переговоры, продолжавшиеся более десяти часов

Члены ОПЕК+ завершили онлайн-переговоры, продолжавшиеся более десяти часов

 Шаповалов: США надеются использовать сфабрикованный доклад ОЗХО против Дамаска

Шаповалов: США надеются использовать сфабрикованный доклад ОЗХО против Дамаска
Сенатор Морозов объяснил призыв Швеции вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

Сенатор Морозов объяснил призыв Швеции вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

 США перехватили два российских истребителя в районе Аляски

США перехватили два российских истребителя в районе Аляски
Оперштаб: в Москве за сутки скончались двенадцать пациентов с COVID-19

Оперштаб: в Москве за сутки скончались двенадцать пациентов с COVID-19

 Мурашко рассказал, как ставится диагноз "коронавирус" в России

Мурашко рассказал, как ставится диагноз "коронавирус" в России
Члены ОПЕК+ завершили онлайн-переговоры, продолжавшиеся более десяти часов

Члены ОПЕК+ завершили онлайн-переговоры, продолжавшиеся более десяти часов

 Шаповалов: США надеются использовать сфабрикованный доклад ОЗХО против Дамаска

Шаповалов: США надеются использовать сфабрикованный доклад ОЗХО против Дамаска
Сенатор Морозов объяснил призыв Швеции вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

Сенатор Морозов объяснил призыв Швеции вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

 США перехватили два российских истребителя в районе Аляски

США перехватили два российских истребителя в районе Аляски
2:47   10 Апреля 2020
Политика

Шаповалов: США надеются использовать сфабрикованный доклад ОЗХО против Дамаска

Шаповалов: США надеются использовать сфабрикованный доклад ОЗХО против Дамаска

Выводы, сделанные составителями доклада ОЗХО о "химатаках" 2017 года, направлены исключительно против властей Сирии. США попытаются использовать его, чтобы надавить на Дамаск, считает политолог Владимир Шаповалов.

Директор Института истории и политики МПГУ не сомневается, что доклад сфабрикован и является очередным фейком. Об этом он рассказал Федеральному агентству новостей.

"Многочисленные агенты влияния Соединенных Штатов постоянно фабрикуют те или иные фейковые новости. Собственно, на основании этих новостей Соединенные Штаты действуют в отношении Сирии", — подчеркнул эксперт.

Политолог также прокомментировал заявление Вашингтона о том, что на основании доклада ОЗХО против Дамаска могут быть введены очередные санкции. Он заявил, что это выглядит смешно на фоне того ущерба, который американцы уже нанесли Сирии. Эксперт убежден, что США давно находятся в состоянии необъявленной войны против народа САР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сша #сирия #озхо #химатаки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...