Шаповалов: США надеются использовать сфабрикованный доклад ОЗХО против Дамаска

Выводы, сделанные составителями доклада ОЗХО о "химатаках" 2017 года, направлены исключительно против властей Сирии. США попытаются использовать его, чтобы надавить на Дамаск, считает политолог Владимир Шаповалов.

Директор Института истории и политики МПГУ не сомневается, что доклад сфабрикован и является очередным фейком. Об этом он рассказал Федеральному агентству новостей.

"Многочисленные агенты влияния Соединенных Штатов постоянно фабрикуют те или иные фейковые новости. Собственно, на основании этих новостей Соединенные Штаты действуют в отношении Сирии", — подчеркнул эксперт.

Политолог также прокомментировал заявление Вашингтона о том, что на основании доклада ОЗХО против Дамаска могут быть введены очередные санкции. Он заявил, что это выглядит смешно на фоне того ущерба, который американцы уже нанесли Сирии. Эксперт убежден, что США давно находятся в состоянии необъявленной войны против народа САР.