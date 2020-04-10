Минобороны РФ: разведку у границ России вели 22 иностранных самолета и 5 беспилотников

Истребители ВКС РФ дважды поднимались для перехвата, но нарушений воздушного пространства России не было допущено.

Министерством обороны РФ за прошлую неделю было выявлено 22 иностранных самолета, ведущих разведку вдоль воздушного пространства России. Также разведывательную активность у российских границ вели 5 беспилотных летательных аппаратов.

Все полеты проходили под чутким контролем российских радиолокационных систем. Истребители ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил два раза поднимались в небо для перехвата.

"Нарушений воздушного пространства не допущено", — сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Вооруженными силами РФ за прошедшую неделю также проведено более 9 тыс. мероприятий боевой подготовки на 87 полигонах. На 46 аэродромах была завершена 151 летная смена, пишет телеканал "Звезда".