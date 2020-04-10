Мурашко рассказал, как ставится диагноз "коронавирус" в России

Диагноз "коронавирус" могут поставить только по клинической картине, без лабораторного подтверждения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что течение заболевания развивается подчас столько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому диагноз ставится без лабораторного подтверждения по клинической картине. Он добавил, что это нормальная практика. Об этом сообщает РИА Новости.

По последним данным, в России зарегистрирован 10 131 человек с коронавирусной инфекцией, 698 человек победили болезни, 76 пациентов скончались. ВОЗ сообщает, что число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 1,5 млн человек.