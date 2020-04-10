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1:43   10 Апреля 2020
Общество

Вирусолог Ершов рассказал об опасных последствиях заражения коронавирусом для иммунитета

Вирусолог Ершов рассказал об опасных последствиях заражения коронавирусом для иммунитета

Новый коронавирус сильно ослабляет защиту человеческого организма, что может привести к другим патологиям. Об этом рассказал "Вечерней Москве" академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Он отметил, что вирус подавляет иммунную систему, поэтому на болезнь может "наслаиваться" дополнительная соматическая патология. По его словам, это может случиться, как и при обычном гриппе: организм больного ослаблен, его иммунитет подавлен, и на фоне этого начинаются вторичные иммунодефициты.

По его словам, в группе риска в данной ситуации оказываются пожилые люди. При этом молодежь и дети, в силу эффективности их иммунитета, подвержены осложнениям значительно меньше.

Профессор отметил, что у пожилых людей в качестве осложнений могут быть инфаркты и инсульты. Кроме того, могут быть все те же сопутствующие болезни, что и при гриппе — бронхиты, менингиты и прочее.

Также Ершов отметил, что главной причиной смертности становится не сама болезнь, а вторичные осложнения.

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Автор: Борис Нестеров
#менингит #коронавирус

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