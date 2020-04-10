Боевики "Исламской партии Туркестана" обстреляли поселение в сирийской провинции Латакия

Террористическая группировка "Исламская партия Туркестана"(запрещена на территории России) обстреляла поселение Машария в сирийской провинции Латакия, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

Террористы продолжают нарушать договоренности, которые были достигнуты во время российско-турецких переговоров в Москве 5 марта. Незаконные группировки, находящиеся под контролем Турции, за последние 24 часа не совершали обстрелов.

ЦПВС продолжает оказывать помощь сирийским гражданам в возвращении к мирной жизни. Центр уже провел более двух тысяч гуманитарных акций. Медики Минобороны РФ оказали помощь более 100 тысячам граждан Сирии.

Совместное патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке провели военные России и Турции. Также армейская авиация провела воздушное патрулирование по запланированным маршрутам.