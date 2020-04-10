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 Боевики "Исламской партии Туркестана" обстреляли поселение в сирийской провинции Латакия

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0:19   10 Апреля 2020
Политика

Боевики "Исламской партии Туркестана" обстреляли поселение в сирийской провинции Латакия

Боевики "Исламской партии Туркестана" обстреляли поселение в сирийской провинции Латакия

Террористическая группировка "Исламская партия Туркестана"(запрещена на территории России) обстреляла поселение Машария в сирийской провинции Латакия, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

Террористы продолжают нарушать договоренности, которые были достигнуты во время российско-турецких переговоров в Москве 5 марта. Незаконные группировки, находящиеся под контролем Турции, за последние 24 часа не совершали обстрелов. 

ЦПВС продолжает оказывать помощь сирийским гражданам в возвращении к мирной жизни. Центр уже провел более двух тысяч гуманитарных акций. Медики Минобороны РФ оказали помощь более 100 тысячам граждан Сирии.

Совместное патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке провели военные России и Турции. Также армейская авиация провела воздушное патрулирование по запланированным маршрутам.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #алеппо #цпвс

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