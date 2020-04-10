Минэнерго отметило снижение производства бензина на территории РФ

Уровень производства бензина на территории РФ с начала апреля сократился на 19%. Информация была представлена Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса (структура Минэнерго).

Первая неделя апреля ознаменовалась производством 648 тыс. тонн бензина, когда аналогичный показатель в конце марта равнялся почти 800 тыс. тонн. Товарные остатки топлива в стране к 6 апреля достигли 1,8 млн тонн, поднявшись на 6%.

Снижение в производстве коснулось и дизельного топлива, которого стало меньше на 6% за первую неделю апреля. В министерстве подчеркнули, что ситуация в данной сфере в России находится под контролем, отметив имеющиеся запасы в регионах.

Падение производства стало следствием пандемии коронавируса в мире, а также из-за вынужденного режима самоизоляции в совокупности с дополнительными выходными днями. НПЗ поднимут объемы создания необходимого энергоресурса по мере роста спроса у потребителей, отметил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.