Мария Захарова прокомментировала сюжет CNN о "троллях" из России в Гане

Телеканал СNN выпустил сюжет, что Россия якобы использует интернет-троллей в Гане и Нигерии, чтобы устроить вмешательство в будущие выборы в США. Представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что на этом появление псевдорепортажей не закончится.

Сообщения CNN она также назвала "насыщенными мифологизмами" и лишенными хоть какого-то здравого смысла.

"Конечно, это все делается тоже неспроста, это такие провокационные вбросы", — высказалась Захарова во время брифинга с журналистами.

Такие материалы создаются с определенной целью, продолжила представитель российского внешнеполитического ведомства. По ее словам, создание подобных сюжетов щедро финансируется определенными заказчиками, вычислить которых не представляется трудным.

Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров уже обозначили свою позицию по этому поводу, отмечает Захарова, добавив, что подобные заявления телеканала такого уровня вызывают лишь недоумение, поскольку странно говорить об актуальности содержания сюжетов во время пандемии коронавируса.