Все страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Сегодня в ходе встречи ОПЕК+, все страны участницы приняли соглашение о новых условиях по сокращению добычи нефти.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что переговоры по новой сделке о сокращении добычи нефти проходят успешно. Он добавил, что выработанное соглашение очень важное. Сегодня большинство стран договорились о снижении добычи нефти.

Сегодня проходят онлайн переговоры в рамках ОПЕК+. Агентство Reuters сегодня сообщало, что Россия и Саудовская Аравия смогли договориться о крупном сокращении нефти.