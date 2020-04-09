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Мария Захарова прокомментировала сюжет CNN о "троллях" из России в Гане

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22:51   9 Апреля 2020
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Все страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Все страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Сегодня в ходе встречи ОПЕК+, все страны участницы приняли соглашение о новых условиях по сокращению добычи нефти.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что переговоры по новой сделке о сокращении добычи нефти проходят успешно.  Он добавил, что выработанное соглашение очень важное. Сегодня большинство стран договорились о снижении добычи нефти.

Сегодня проходят онлайн переговоры в рамках ОПЕК+. Агентство Reuters сегодня сообщало, что Россия и Саудовская Аравия смогли договориться о крупном сокращении нефти.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #нефть

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