Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Литература писателя Юрия Бондарева была утешением для советского народа

Литература писателя Юрия Бондарева была утешением для советского народа

 Генерал Романов покинул пост замглавы МВД

Генерал Романов покинул пост замглавы МВД
Мария Захарова прокомментировала сюжет CNN о "троллях" из России в Гане

Мария Захарова прокомментировала сюжет CNN о "троллях" из России в Гане

 Эксперты прояснили ситуацию с деньгами болельщиков из-за переноса Евро-2020

Эксперты прояснили ситуацию с деньгами болельщиков из-за переноса Евро-2020
Сенатор Морозов объяснил призыв Швеции вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

Сенатор Морозов объяснил призыв Швеции вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

 США перехватили два российских истребителя в районе Аляски

США перехватили два российских истребителя в районе Аляски
Литература писателя Юрия Бондарева была утешением для советского народа

Литература писателя Юрия Бондарева была утешением для советского народа

 Генерал Романов покинул пост замглавы МВД

Генерал Романов покинул пост замглавы МВД
Мария Захарова прокомментировала сюжет CNN о "троллях" из России в Гане

Мария Захарова прокомментировала сюжет CNN о "троллях" из России в Гане

 Эксперты прояснили ситуацию с деньгами болельщиков из-за переноса Евро-2020

Эксперты прояснили ситуацию с деньгами болельщиков из-за переноса Евро-2020
Сенатор Морозов объяснил призыв Швеции вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

Сенатор Морозов объяснил призыв Швеции вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

 США перехватили два российских истребителя в районе Аляски

США перехватили два российских истребителя в районе Аляски
22:30   9 Апреля 2020
Армия

Доклад СЗХО о "химатаках" в Аль-Латамна состоит из сфабрикованных данных

Доклад СЗХО о "химатаках" в Аль-Латамна состоит из сфабрикованных данных

В МИД Сирии признали доклад ОЗХО о якобы "химатаках" на территории населенного пункта Аль-Латамна поддельным, состоящим из сфабрикованной информации.

Представитель сирийского внешнеполитического ведомства заявил, что доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы применении запрещенных боевых веществ на территории населенного пункта Аль-Латамна около трех лет назад наполнен поддельными и сфабрикованными выводами, направленными на дискредитацию официального Дамаска.

Известно, что в основе документа лежат источники, сфабрикованные боевиками запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры" и представителями так называемых "Белых касок" по прямому указанию западных покровителей в лице США и других стран, преследующих цель внутреннего развала ближневосточного государства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сирия #химоружие #белые каски

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...