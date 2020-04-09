Доклад СЗХО о "химатаках" в Аль-Латамна состоит из сфабрикованных данных

В МИД Сирии признали доклад ОЗХО о якобы "химатаках" на территории населенного пункта Аль-Латамна поддельным, состоящим из сфабрикованной информации.

Представитель сирийского внешнеполитического ведомства заявил, что доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы применении запрещенных боевых веществ на территории населенного пункта Аль-Латамна около трех лет назад наполнен поддельными и сфабрикованными выводами, направленными на дискредитацию официального Дамаска.

Известно, что в основе документа лежат источники, сфабрикованные боевиками запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры" и представителями так называемых "Белых касок" по прямому указанию западных покровителей в лице США и других стран, преследующих цель внутреннего развала ближневосточного государства.