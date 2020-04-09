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21:44   9 Апреля 2020
Экономика

Эксперты прояснили ситуацию с деньгами болельщиков из-за переноса Евро-2020

Эксперты прояснили ситуацию с деньгами болельщиков из-за переноса Евро-2020

Перенос футбольного чемпионата Евро-2020 из-за пандемии коронавируса не должен сказаться на расходах болельщиков, которые уже успели забронировать отели и авиабилеты. Оптимистически настроенные экономисты считают, что бронь не пропадет.

Мнения экспертов на эту тему собрал портал NEWS.ru. По словам Ильи Солнцева, директора Центра стратегических исследований в области спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова, если болельщики не захотят оставлять бронь на год и потребуют вернуть деньги, то крупные гостиничные сети пойдут им навстречу.

С купленными билетами на матчи тоже проблем не будет. В этом убежден руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

"УЕФА возместит болельщику полную номинальную стоимость билетов, если он не сможет посетить чемпионат в 2021 году", - подчеркнул эксперт.

Фанатам также не стоит переживать за качество футбола, отметил спортивный функционер Валерий Непомнящий. Перенос Евро-2020 на год, по его словам, на уровне чемпионата не скажется. Футболисты будут играть с еще большим энтузиазмом.

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Автор: Кристина Мокроусова
#футбол #болельщики #евро-2020

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