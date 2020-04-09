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21:08   9 Апреля 2020
Политика

Глава Минобороны РФ попросил чешских коллег вернуть памятник Конева, снесенный в Праге

Глава Минобороны РФ попросил чешских коллег вернуть памятник Конева, снесенный в Праге

Памятник маршала Конева, снесенный в Праге 3 апреля, попросил вернуть из Чехии глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Соответствующее письмо было отправлено чешскому коллеге от российской стороны. Однако представитель Минобороны Чехии подчеркнул, что не сможет выполнить просьбу Шойгу по определенным причинам. По его словам, памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6.

Памятник российскому маршалу Коневу был установлен в столице Чехии в конце 1970-х годов. В сентябре 2019 года власти района Прага-6 решили передать его частным владельцам, поэтому он был демонтирован.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #шойгу #чехия

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