Литература писателя Юрия Бондарева была утешением для советского народа

Известный советский писатель Юрий Бондарев никогда не отказывался от своих убеждений и оставался рыцарем литературы, рассказал публицист Алесь Кожедуб.

Прозаик рассказал о том, как познакомился с Бондаревым в 90-х годах во время работы в издательстве "Современный писатель". По его словам, писатель считал русскую литературу основой государства и утешением народа.

Кожедуб, рассказывая о жизни литературного деятеля в материале "Литературной газеты", отметил, что Бондарев всегда оставался рыцарем литературы, который служил своей великой стране. Также его можно отнести к представителям поколения победителей.

"Надо сказать, в разговорах о литературе Бондарев очень редко называл имена и давал оценки. Пожалуй, Лев Толстой был единственным, кого он считал безоговорочным классиком", — подчеркнул публицист.

Кожедуб отметил, что Бондарев был хорошим рассказчиком историй о своих коллегах, которые ему симпатизировали. По его словам, писатель — это тот, кого постоянно хочешь перечитывать, и Юрий Васильевич был именно из таких людей.