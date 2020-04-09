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21:04   9 Апреля 2020
Общество

Литература писателя Юрия Бондарева была утешением для советского народа

Литература писателя Юрия Бондарева была утешением для советского народа

Известный советский писатель Юрий Бондарев никогда не отказывался от своих убеждений и оставался рыцарем литературы, рассказал публицист Алесь Кожедуб.

Прозаик рассказал о том, как познакомился с Бондаревым в 90-х годах во время работы в издательстве "Современный писатель". По его словам, писатель считал русскую литературу основой государства и утешением народа.

Кожедуб, рассказывая о жизни литературного деятеля в материале "Литературной газеты", отметил, что Бондарев всегда оставался рыцарем литературы, который служил своей великой стране. Также его можно отнести к представителям поколения победителей.

"Надо сказать, в разговорах о литературе Бондарев очень редко называл имена и давал оценки. Пожалуй, Лев Толстой был единственным, кого он считал безоговорочным классиком", — подчеркнул публицист.

Кожедуб отметил, что Бондарев был хорошим рассказчиком историй о своих коллегах, которые ему симпатизировали. По его словам, писатель — это тот, кого постоянно хочешь перечитывать, и Юрий Васильевич был именно из таких людей.

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Автор: Яна Либерман
#россия #бондарев #литература

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