Аналитик Юшков объяснил риторику Киева о "нулевом транзите" российского газа

Заявление главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона о готовности к "нулевому транзиту" российского газа из-за "Северного потока — 2" оценил аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Он выразил уверенность, что украинские власти не собираются прекращать транспортировку голубого топлива. Наоборот, им выгодны как можно большие объемы прокачки, но они пытаются напугать европейцев и американцев тем, что "Газпром" после введения "Северного потока — 2" якобы сразу перекроет трубу и нарушив свои обязательства.

Ничего подобного не произойдет, поскольку это обернется судебными исками и выплатами, но так как миру сейчас не до усиления санкционного давления, Украина пытается привлечь внимание и напомнить о давно устаревшей риторике о "Северном потоке — 2" как едва ли не главной угрозе, объяснил Юшков в интервью телеканалу "360".