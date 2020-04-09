Захарова сообщила об очередной попытке боевиков сорвать перемирие в Идлибе

Боевики в сирийском Идлибе в очередной раз препятствуют патрулированию трассы М4, являющейся коридором безопасности, сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова описывает текущую ситуацию в Идлибской зоне деэскалации как неоднозначную: с одной стороны режим прекращения огня в общем сохраняется, но боевики не в первый раз мешают проведению совместного российско-турецкого патрулирования в коридоре безопасности вдоль трассы М4.

"В Идлибе правят бал террористы", — подчеркивает в своем заявлении представитель МИД РФ.

Она уверена, что боевики настроены продолжать кровавую бойню.

По итогам встречи глав России и Турции 5 марта был введен режим прекращения огня с полуночи 6 марта. Также стороны договорились о совместном патрулировании территориально значимой трассы М4.