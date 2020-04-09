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20:58   9 Апреля 2020
Политика

Захарова сообщила об очередной попытке боевиков сорвать перемирие в Идлибе

Захарова сообщила об очередной попытке боевиков сорвать перемирие в Идлибе

Боевики в сирийском Идлибе в очередной раз препятствуют патрулированию трассы М4, являющейся коридором безопасности, сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова описывает текущую ситуацию в Идлибской зоне деэскалации как неоднозначную: с одной стороны режим прекращения огня в общем сохраняется, но боевики не в первый раз мешают проведению совместного российско-турецкого патрулирования в коридоре безопасности вдоль трассы М4. 

"В Идлибе правят бал террористы", — подчеркивает в своем заявлении представитель МИД РФ.

Она уверена, что боевики настроены продолжать кровавую бойню. 

По итогам встречи глав России и Турции 5 марта был введен режим прекращения огня с полуночи 6 марта. Также стороны договорились о совместном патрулировании территориально значимой трассы М4.

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Автор: Илья Романович
#россия #идлиб #турция

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