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20:42   9 Апреля 2020
Экономика

Названы условия для успеха сделки ОПЕК+

Названы условия для успеха сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК+ будет выгодно всем участникам в случае, если к сделке присоединятся США, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Равновесие на нефтяном рынке достигается, когда его участники действуют одинаково. Ограничение нефтедобычи Россией и КСА в течение многих лет на фоне наращивания объемов добычи американскими властями привело к нестабильной ситуации во всем мире.

Москва и Эр-Рияд больше не намерены сокращать добычу черного золота, если США не сделают то же самое, сообщает "Экономика сегодня". Результатом новой сделки ОПЕК+ должно стать привлечение к переговором Америки.

В противном случае, сокращение нефтедобычи в одностороннем порядке станет для российских властей убыточным и создаст трудности для нефтедобывающей отрасли РФ, заявил Белогорьев.

 

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Автор: Борис Нестеров
#сокрашение нефтедобычи

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