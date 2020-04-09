Генерал Романов покинул пост замглавы МВД

Президент РФ Владимир Путин освободил Александра Романова от должностей начальника следственного департамента МВД и замглавы ведомства.

Романова назначили на пост заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации – начальника Следственного департамента МВД России указом Президента Российской Федерации 28 декабря 2016 года. 22 февраля 2018 года Романову присвоили звание генерал-лейтенанта юстиции. Кроме того, генерал награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.