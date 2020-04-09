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20:38   9 Апреля 2020
Общество

Генерал Романов покинул пост замглавы МВД

Генерал Романов покинул пост замглавы МВД

Президент РФ Владимир Путин освободил Александра Романова от должностей начальника следственного департамента МВД и замглавы ведомства.

Романова назначили на пост заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации – начальника Следственного департамента МВД России указом Президента Российской Федерации 28 декабря 2016 года. 22 февраля 2018 года Романову присвоили звание генерал-лейтенанта юстиции. Кроме того, генерал награжден  медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #мвд #романов

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