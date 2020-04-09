Заявления Зюганова подтвердили, что он остался без поддержки

Перенести выборы с сентября 2020 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса предложил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Однако на самом деле партия просто не готова к выборам, считает политолог Сергей Простаков.

Заявление о страхе перед пандемией звучит малоправдоподобно на фоне митингов КПРФ, которые партия проводила в Москве во время распространения коронавирусной инфекции в стране. Большинство участников этих акций — россияне зрелого возраста, а именно пожилые люди больше всего подвержены заражению новым типом пневмонии. Кроме того, власти Москвы вообще запретили людям старше 65 лет выходить на улицы города, чтобы предостеречь их от заражения. Однако это не помещало представителям партии проводить митинги, подвергая риску здоровье однопартийцев и других россиян.

"Аппарат партии распущен на каникулы, ее лидер пропал из медийной повестки, не делая до этого важных заявлений", — заметил эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков в беседе с ФАН.

На фоне массовых акций во время распространения коронавируса заявления о переносе выборов выглядят просто как неготовность в них участвовать. КПРФ стала просто ширмой для оппозиции, потеряв все свое влияние в регионах, заключил Простаков.