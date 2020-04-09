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20:17   9 Апреля 2020
Экономика

СМИ узнали возможные условия нефтяной сделки в рамках ОПЕК+

СМИ узнали возможные условия нефтяной сделки в рамках ОПЕК+

ОПЕК и не входящие в картель страны, ранее участвовавшие в соглашении о сокращении уровня добычи нефти (ОПЕК+), 9 апреля пытаются достигнуть нового компромисса. Предварительно, речь идет о снижении ежесуточных объемов на 20 млн баррелей.

Источники The Wall Street Journal уточняют, что Россия готова взять нас себя долю в 2 млн баррелей, а Саудовская Аравия – 4 млн, при этом база снижения пока неизвестна.

Предыдущая сделка распалась в конце марта из-за разногласий Москвы и Эр-Рияда. После этого страны ОПЕК стали наращивать добычу, но мировой спрос на нефть резко упал из-за пандемии коронавируса COVID-19. В результате цены на нефть впервые за 20 лет рухнули до 22 долларов за баррель. Теперь страны G20 намерены учредить комитет для мониторинга мер, которые должны привести к стабилизации рынка.

Доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев ранее рассказал, как нефтяные котировки могут измениться в дальнейшем.

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Автор: Яна Либерман
#нефть #добыча нефти

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