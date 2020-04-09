Вирусологи из РФ могут помочь жителям оккупированных территорий Сирии в борьбе с COVID-19

Российские вирусологи готовы помочь жителям оккупированных территорий Сирии в борьбе с коронавирусом. Об этом пишет автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Автор канала отмечает, что российские специалисты уже имеют положительный опыт работы в Сербии и Италии, поэтому командировка в Сирию не станет для них проблемой. По официальной информации, в Сирии сейчас 19 заболевших коронавирусом, но сколько инфицированных находятся в действительности на неподконтрольных Дамаску территориях, не знает никто. Под угрозой заражения находятся обитатели лагерей беженцев "Эр-Рукбан" и "Аль-Хол", а также бедуины, кочующие по территории Заевфратья.

Россия готова развернуть центры приема и диагностики в районе Пальмиры, Алеппо и Дамаска. В Сербии вирусологи из России уже показали успехи, проведя дезинфекцию клиники акушерства и гинекологии, а также медицинского клинического центра. Сейчас российские врачи помогают сербским коллегам принимать пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус.

В Сирии эпидемиологическая обстановка с каждым днем усложняется, так как протурецкие боевики постоянно нарушают режим перемирия, провоцируя приостановку совместного патрулирования РФ и Турции одной из главных дорожных артерий страны — трассы М4, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).