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19:36   9 Апреля 2020
Политика

Соловьев назвал диверсией попытки навальнистов заблокировать горячую линию по коронавирусу

Соловьев назвал диверсией попытки навальнистов заблокировать горячую линию по коронавирусу

Команда блогера Алексея Навального могла предпринять попытку сорвать работу властей Краснодарского края при помощи DDoS-атаки на горячую линию по коронавирусу.

Накануне, 8 апреля, стало известно о том, что произошла организованная атака на горячую линию. Еще 3 апреля сообщалось, что она не работает. В Сети появилась информация о том, что организатором DDoS-атаки мог быть член штаба Навального Лев Гяммерю. Об этом свидетельствуют опубликованные на платформе Teletype материалы. Статью и скриншоты переписки на сайт выложил член закрытого чата штаба. Согласно им, Гяммер также причастен к созданию фейка о митинге 6 апреля якобы против "незаконно принятых штрафов".

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал эту информацию у себя в Telegram-канале. Он заявил, что "навальнисты" продолжают осваивать новые методы для привлечения внимания. 

"Фактически это диверсия "несистемной оппозиции" против государства (статья 281 УК РФ). За это предусмотрен тюремный срок 1525 лет или пожизненный",  подчеркнул Соловьев.

Однако действия приспешников одиозного блогера могут привлечь полицию еще по одной статье, а именно ч.4 ст. 274.1 УК РФ "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". За такие преступления лишают свободы на срок до восьми лет с лишением права на определенную должность либо на занятия определенной деятельностью.

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Автор: Борис Нестеров
#политика #навальный

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