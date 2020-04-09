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19:30   9 Апреля 2020
Общество

Онлайн-эфир в честь Дня космонавтики проведут в Медиагруппе "Патриот"

Онлайн-эфир в честь Дня космонавтики проведут в Медиагруппе "Патриот"

Праздничный онлайн-эфир на тему "День космонавтики. Герои прошлого и настоящего. Планы на будущее" пройдет в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Медиагруппа "Патриот" представит экспонаты из музея Балтийского государственного технического университета (БГТУ "Военмех"): газеты со статьями о первом полете человека в космос, архивные фотографии, другие важные артефакты, связанные с освоением космоса. Также покажут макеты ракет, расскажут о жизни и личных качествах космонавтов. Об этом сообщает ФАН.

Запланировано обсуждение вопросов на тему космоса и жизни в нем. В онлайн-трансляции, которая начнется в 14:00 в пятницу, примут участие ректор БГТУ, летчик-космонавт РФ, руководитель проектов Федерации космонавтики России в Северо-Западном федеральном округе. В связи с распространением коронавируса в стране Медиагруппа "Патриот" изменила формат проведения пресс-конференций, до отмены карантинных мероприятий они будут проходить в режиме онлайн.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #патриот #день космонавтики

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