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18:45   9 Апреля 2020
Политика

США перехватили два российских истребителя в районе Аляски

США перехватили два российских истребителя в районе Аляски

Истребители США накануне перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски, заявляет Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В сообщении NORAD в соцсети Twitter заявили, что российские воздушные суда Ил-38, Ан-12 и Ан-26 были перехвачены над Беринговым морем к северу от Алеутских островов. Однако они не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Минобороны России подчеркнуло, что российская авиация проводит полеты в строгом соответствии с международными правилами пользования воздушным пространством, сообщает РИА Новости.

Авиация Западного военного округа начала учебные полеты в четырех регионах России.

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Автор: Илья Романович
#сша #рф #авиация

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