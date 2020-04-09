США перехватили два российских истребителя в районе Аляски

Истребители США накануне перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски, заявляет Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В сообщении NORAD в соцсети Twitter заявили, что российские воздушные суда Ил-38, Ан-12 и Ан-26 были перехвачены над Беринговым морем к северу от Алеутских островов. Однако они не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Минобороны России подчеркнуло, что российская авиация проводит полеты в строгом соответствии с международными правилами пользования воздушным пространством, сообщает РИА Новости.

Авиация Западного военного округа начала учебные полеты в четырех регионах России.