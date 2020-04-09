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18:36   9 Апреля 2020
Общество

Собянин временно запретил посещение московских кладбищ из-за коронавируса

Собянин временно запретил посещение московских кладбищ из-за коронавируса

Жителям Москвы временно запретили посещение столичных кладбищ с целью противодействия распространению коронавируса, говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Весной многие горожане посещают кладбища на церковные праздники – Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу. Однако в этом году правительство попросило жителей Москвы воздержаться от поездок. Дело в том, что в праздничные дни число посетителей на кладбищах достигает миллиона человек.

На фоне непростой ситуации с коронавирусом в стране россиян попросили отказаться от посещения могил своих близких. Риск заразиться от других  горожан слишком велик, решили в мэрии Москвы.  

"Я сам в прошлом году похоронил маму и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. И у большинства москвичей на кладбищах лежит кто-то из самых родных и близких", — написал Сергей Собянин. 

Мэр попросил горожан несмотря ни на что отказаться от поездок для сохранения своего здоровья. В рамках мер по нераспространению коронавируса он подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. Пока столичные кладбища открыты только для проведения погребальных церемоний. 

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Автор: Илья Романович
#москва #собянин #кладбище

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