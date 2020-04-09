Сенатор Морозов объяснил призыв Швеции вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

Швеция предприняла попытку консолидировать европейские страны вокруг антироссийских санкций желая восстановить былую солидарность, которую Евросоюз растерял в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Об этом в четверг заявил член Совета Федерации Олег Морозов, комментируя в беседе с Федеральным агентством новостей призывы шведских депутатов восстановить в ПАСЕ санкции против РФ. Ранее с соответствующим предложением выступили парламентарии от Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк, которые обвинили российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в том, что она якобы игнорирует принятые Советом Европы и другими международными институтами решения.

«Важно, чтобы Швеция и отдельные депутаты риксдага, причем те, кто принадлежит к правящим партиям, твердо придерживались ранее принятых санкционных мер», — подчеркнули шведские политики.

Комментируя ситуацию, сенатор Морозов заявил, что антироссийская риторика не утихает нигде, в том числе и в ПАСЕ, где Россия смогла восстановить свои права, после того, как ее их лишили в 2014 году. Швеция же, по его словам, поднимает эту тему, так как придерживается в этом вопросе солидарности с Прибалтикой, Польшей и другими соответствующе настроенными странами.

«Кроме того, сегодня это проявление очень серьезного кризиса Европейского союза, кризиса европейской солидарности. Шведы таким образом пытаются найти замену тем разъединяющим процессам, которые происходят в Европе в связи с коронавирусом, когда они воруют друг у друга маски, перехватывают самолеты, закрывают границы и отказывают во взаимной помощи. Тем самым они фактически разваливают шенген», — добавил сенатор.

По его словам, Швеция, предпринимает попытки сплотить Европу, концентрируя общее внимание на России, но на фоне той дружеской помощи, которую Москва предоставляет европейцам для борьбы с эпидемией коронавируса, подобные шаги выглядят некорректно, негуманно и нелепо.