РПЦ заявило о запрете посещения кладбищ в Пасху

РПЦ признала разумным решение властей РФ о запрете на посещение кладбищ в Пасху. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Походы на кладбище в Пасху не являются церковной традицией. Это было принято во времена СССР, заявил Легойда.

Отметим, на фоне распространения коронавирусной инфекции в России власти приняли решение запретить посещения кладбищ в Пасху, чтобы обезопасить здоровье граждан.

В России для предотвращения распространения инфекции введен режим самоизоляции. Граждане должны оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.