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18:22   9 Апреля 2020
Политика

РПЦ заявило о запрете посещения кладбищ в Пасху

РПЦ заявило о запрете посещения кладбищ в Пасху

РПЦ признала разумным решение властей РФ о запрете на посещение кладбищ в Пасху. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Походы на кладбище в Пасху не являются церковной традицией. Это было принято во времена СССР, заявил Легойда.

Отметим, на фоне распространения коронавирусной инфекции в России власти приняли решение запретить посещения кладбищ в Пасху, чтобы обезопасить здоровье граждан. 

В России для предотвращения распространения инфекции введен режим самоизоляции. Граждане должны оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. 

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Автор: Василий Пименов
#рпц #легойда #пасха

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